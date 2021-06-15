حاملا رسالة من الرئيس السيسى.. وزير الخارجية المصري يلتقى أمير قطر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في تغريدة عبر ”تويتر“: ”حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية سامح شكري، يلتقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة“.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في العاصمة القطرية الدوحة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس، فيما أعقب اللقاء جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

واتفق الوزيران على أهمية المضي قُدمًا، في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة، والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة، سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة.

كما تم الاتفاق على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأضافت الوزارة، أن الرسالة تناولت: ”التطورات الإيجابية للعلاقات المصرية القطرية، بعد توقيع بيان العُلا في الـ5 من كانون الثاني/ يناير الماضي، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير لدفع التعاون الثنائي، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما“.

وقال السفير أحمد حافظ، إن الوزير شكري سيشارك في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، لبحث تطورات قضية سد النهضة، ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان، في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

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