حارس إنجلترا يحقق رقما قياسيا

المستقلة/- حقق جوردان بيكفورد، حارس إنجلترا، رقما قياسيا مع منتخب الأسود الثلاثة في يورو 2020.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بيكفورد حطم الرقم القياسي في الحفاظ على نظافة شباكه مع منتخب إنجلترا.

ونجح بيكفورد في تحطيم الرقم السابق المسجل باسم الحارس الإنجليزي جوردون بانكس، الذي حافظ على نظافة شباكه لمدة 720 دقيقة خلال الفترة من مايو/ أيار إلى  يوليو/تموز 1966.

ويعد هدف ميكيل دامسغارد، نجم الدنمارك، الأول التي تستقبله شباك إنجلترا خلال يورو 2020.

وخلال الموسمين الماضيين أثيرت شكوك حول جدارة بيكفورد بأن يكون الحارس الأساسي لإنجلترا، وتعرض لانتقادات بسبب هفواته مع إيفرتون.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ابتعد بيكفورد عن تشكيلة إيفرتون الأساسية وبدا أن نيك بوب سيتولى حراسة المنتخب عقب مستويات قوية مع بيرنلي.

لكن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، رد على المشككين بالتمسك بالحارس البالغ عمره 27 عاما، واختفت الشكوك بعد إصابة بوب قبل البطولة.

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