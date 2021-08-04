جيجي حديد تكشف أسرار روتين جمالها

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت عارضة الأزياء الامريكية ذات الأصول الفلسطينية أسرار الموضة والجمال التي تطبقها على ابنتها الصغيرة خاي ذات الـ 10 أشهر فقط.

وشاركت جيجي خلال حديثها إلى مجلة Harper’s Bazaar ، تقنيات التجميل التي تعلمتها من والدتها وما تخطط تورثه لابنتها من صديقها المطرب البريطاني، صاحب الأصول الباكستانية، زين مالك.

وأوضحت جيجي أن والدتها يولاندا اكتسبت العديد من الخبرات من جذورها الهولندية، وأوضحت حديد: “كانت لديها طريقة بسيطة وطبيعية جدًا للعناية بالبشرة فلم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل، أعتقد أن القليل كافي”.

وأضافت جيجي: “إن تطبيق الكثير من الخطوات على بشرتي يمكن أن يجعل الأمر أكثر تعقيدًا ، وفي بعض الأحيان لا تستطيع بشرتي التعامل معه”، وأشارت حديد: “أعتقد أنني سأعلم خاي أن يبقي الأمر بسيطًا عندما يتعلق الأمر بالمكياج ، مثلما علمتني أمي”.

وأكدت جيجي لمجلة هاربر بازار: “لقد قمت بالفعل بتبسيط روتيني ليقتصر على الضروريات فقط حيث أستيقظ في الصباح ، وأغسل وجهي ، وأرطب ، وأضع مزيل العرق ، وأحب إضافة عطر، ولكن إذا لم يكن لدي الوقت ، فلن أضع المكياج، وشعري دائمًا في كعكة”.

أوضحت شقيقة جيجي بيلا أسباب إبقاء وجه طفلتها بعيدًا عن الأضواء، خلال حوارها لـ Vogue ، “أعتقد أنها تريد أن تكون حقيقية على الإنترنت ، ولكن حتى عندما يرغب طفلك في أن يكون في دائرة الضوء ويمكنه اتخاذ القرار بنفسه ، فإنها لا تريد وضعها في هذا الموقف “.

وشرحت جيجي أنها حصلت أيضًا على بعض المساعدة من أصدقائها المشهورين الآخرين – مثل “بلاك ليفلي” – عند اتخاذ قرار بشأن كيفية احترام خصوصية ابنتها، وقالت في المقابلة: “لدي أصدقاء من الشخصيات العامة وهذا ما فعلوه ، وأرى أطفالهم يزدهرون حقًا بطريقة مختلفة”.