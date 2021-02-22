جولدمان ساكس: توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى ٧٥ دولارا للبرميل

المستقلة/أمل نبيل/من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بشكل أسرع وأعلى مما كان يعتقد سابقا،حيث يفوق تعافي الطلب العالمي على الطاقة استجابة العرض من تحالف أوبك + والصخر الزيتي وإيران ، وفقًا لجولدمان ساكس جروب.

وأضاف البنك في مذكرة بحثية، إن الاستهلاك سيعود إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا بحلول أواخر يوليو ، بينما من المرجح أن يظل الإنتاج من المنتجين الرئيسيين “غير مرن للغاية” مع ارتفاع الأسعار.

ورفع بنك جولدمان توقعاته لخام برنت بمقدار 10 دولارات للبرميل ، إلى 70 دولارًا خلال الربع القادم و 75 دولارًا في الأشهر الثلاثة التالية.

وجرى تداول خام برنت فوق 63 دولارا للبرميل يوم الاثنين وارتفع بنحو 22 بالمئة هذا العام.