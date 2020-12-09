جورج وسوف يطرح أغنيته الجديدة “صاحي الليل” عبر أنغامي

المستقلة/ منى شعلان/ مع أغنية “صاحي الليل” يطل الفنان السوري جورج وسوف على محبيه الذين اشتاقوا إلى صوته وإصداراته الجديدة، وهذه الإطلالة اختارها “أبو وديع” أن تكون من خلال “Anghami Originals”.

وأغنية صاحي الليل ، كتب كلماتها ملاك عادل، وهي من ألحان محمد يحيى، وتوزيع سليمان دميان، ويلي طرح الأغنية، إصدار فيديو كليب الأسبوع المقبل من إخراج رودولف جبر.

وعبرت “أنغامي” في بيان لها، عن شعورها بالفخر بهذا التعاون، الذي يجمعها بأحد أعظم أصوات العالم العربي، وأغنية “صاحي الليل” هي إضافة ثمينة إلى إنتاجات أنغامي الخاصّة والحصريّة.

وفى سياق آخر ، أحيا المطرب جورج وسوف حفلًا “أون لاين”، 9 يوليو الماضي، تحت شعار مكملين معاكم، التي نظمته الهيئة العامة للترفيه.

ويأتي الحفل ضمن حفلات يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة “اللايف” من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة، للترفيه على جمهورهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.