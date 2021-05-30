جورجينا تعلن موقف رونالدو من الاستمرار مع يوفنتوس

المستقلة/- كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، عن قرار شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النهائي بشأن مستقبله مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، في ظل التكهنات حول رحيله.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية، في الآونة الأخيرة، اقتراب موعد رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس، قبل انتهاء عقده صيف عام 2022، وخاصة عقب عودة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري إلى “أليانز سالديوم”.

ووضعت جورجينا حدا لكل تلك التقارير أثناء تصويرها لأحد المسلسلات الوثائقية مع شبكة “نتفليكس” في إسبانيا، حيث ردت على سؤال عن مستقبل صديقها مع يوفنتتوس، قائلة: “هو باق”.

واقترن اسم رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما لمحت والدته بإمكانية عودته إلى نادي طفولته سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في الوقت الذي لم يستبعد فيه انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم كريستيانو رونالدو (36 عاما) إلى يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد، براتب سنوي قدره 31 مليون يورو، وخلال تلك الفترة شارك “صاروخ ماديرا” في 133 مباراة سجل فيها 101 هدف، وفاز بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين، وتوج هدافا للدوري في الموسم المنصرم، برصيد 29 هدفا.