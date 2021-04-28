جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف الـ75

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل محرك البحث العالمى “جوجل” بذكرى ميلاد النجم المصري الراحل نور الشريف الـ75 والذى يوافق اليوم 28 من إبريل من كل عام.

ظهر على الصفحة الرسمية بالموقع مجموعة من الصور لنور الشريف، وعند الضغط عليه، ينقلك إلى صفحة ترصد السيرة الذاتية للفنان الراحل.

ونور الشريف اسمه الحقيقى محمد جابر محمد عبد الله والشهير باسم نور الشريف (28 أبريل 1946 – 11 أغسطس 2015 ) هو ممثل مصري، اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك على المسرح.

بدأت حياة نور الشريف الفنية بدور صغير فى مسرحية الشوارع الخلفية عام 1962 وكان وقتها يستعد لاجتياز اختبارات معهد الفنون المسرحية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على تقدير “امتياز” وكان الأول على دفعته عام 1967.

بدأ مشواره السينمائى عام 1966 عندما قدمه عادل إمام للمخرج حسن الإمام فشارك فى فيلم قصر الشوق وبعدها توالت أعماله وتألقه.

قد نور الشريف على مدار مشواره الفني رصيد هائل قدم من خلاله مئات الأدوار وحصل على عشرات الجوائز عن العديد من أعماله الفنية المحفورة فى ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

وآخر أعمال الراحل نور الشريف كان فيلم “بتوقيت القاهرة” مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزي وأيتن عامر، وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

وتوفي الفنان نور الشريف في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهز 69 عاما.