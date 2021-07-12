جواهر الكويتية تنشر فيديو مؤثر أثناء جلسة الكيماوي

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت الفنانة جواهر الكويتية جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها من داخل المستشفى ، أثناء خضوعها لجلسة علاج كيماوي للعلاج من مرض السرطان في العاصمة البريطانية لندن.

وفي الفيديو المنشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، ظهرت جواهر الكويتية ترتدي كمامة على وجهها وتتصل بجهاز لتلقي العلاج وعلقت على الفيديو قائلة :”اللهم لك الحمد والشكر”.

وتابعت :اللهم لك الحمد والشكر دائما وابدا ربي احتسب لي الآجر على كل ألم وتعب يارب ربي أني مسني الضر وانت ارحم الراحمين يا شافي يامعافي اشفني واشفي جميع مرضى المسلمين يارب”.

كما نشرت فيديو أخرى يوثق لحظة هطول الأمطار الغزيرة بالعاصمة البريطانية وعلقت قائلة:” إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين”.

تفاعل عدد من الجمهور مع جواهر الكويتية، لاسيما أن حالتها تثير تعاطف الكثيرين، حيث ترك البعض دعوات لها بالشفاء العاجل.

وكشفت جواهر الكويتية منذ أشهر عن تفاصيل رحلة علاجها من خلال فيديو على حسابها بتطبيق إنستغرام للمرة الأولى ضم صوراً خلال تواجدها في المستشفى لتلقي العلاج بعد اكتشافها الإصابة بالسرطان.

وعلقت جواهر الكويتية برسالة مؤثرة على الفيديو روت فيها تفاصيل رحلة علاجها الصعبة مع مرض السرطان، قائلة :” أول شيء الحمد لله على كل حال، والحمد لله على هذا الابتلاء الجميل من رب العالمين، لأنه فضّلني ورفعني درجة ومنزلة بإذن الله، وكل ما أمر فيه لي عليه أجر بإذن الله، والابتلاء شيء جميل، اللهم لك الحمد والشكر”.

وأكدت أنها تعلمت كثيراً خلال الفترة الماضية من مرضها وكان سبباً في قربها من الله، وتابعت :”وايد تعلمت منه، والأهم أنه قرّبني من ربي كثيرا، وهذا أهم شيء، وكشف لي أمورا كنت في غفلة عنها، وكشف لي الناس الذين حولي والذين كنت أبدّيهم على نفسي وصحتي، ولو آبي أتكلم كل الكلام ما يخلص”.

ووجهت نصيحة لمتابعيها قائلة :”حبوا أنفسكم قبل كل شيء، وحب النفس أبدا ما هو أنانية، علشان إذا حبيتوا أنفسكم راح تقدرون تحبون الذين حولكم، والحمد لله دائما وأبدا، وما مريت فيه وأمر فيه حاليا ما فيه واحد راح يحس فيه إلا الذي جرب هذا الشيء، الله يبعده عنكم يا رب”.

وفاجأت الفنانة الكويتية جواهر متابعيها بإعلانها عن خبر محزن، وهو إصابتها بمرض السرطان في فبراير 2020، طالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء.

جواهر الكويتية هي ممثلة كويتية بدأت التمثيل في عام 1997، لكنها توقفت أكثر من مرة عنه، ومنها توقفها عام 2005 حيث أعلنت حينها اعتزالها العمل الفني بسبب المشاكل الموجودة فيه، إلا أنها عادت عن الاعتزال عام 2010.

وتزوجت ايضا مرتين لكنها انفصلت عنهما ولديها ثلاثة أبناء مريم ويعقوب ومنى.