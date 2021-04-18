“جهزتوا الشنط؟”… الخطوط الجوية السعودية تثير الجدل بتغريدة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أثارت الخطوط الجوية السعودية، الكثير من التساؤلات حول عودة الرحلات الدولية والسفر خارج المملكة للسعوديين بلا قيود، بعد تغريدة نشرتها أدت إلى تفاعل كبير على “تويتر”.

ونشرت الشركة تغريدة قالت فيها “جهزتوا الشنط؟”، في إشارة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر خارجيا بلا قيود، بعد تعليق دام أكثر من عام منذ انتشار جائحة كورونا عالميا.

وردا على تلك التكهنات، قال مساعد المدير العام للخطوط السعودية للاتصال، خالد بن عبد القادر طاش، إن الخطوط السعودية جاهزة للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، في تاريخ 17 مايو 2021، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق.

وأوضح المسؤول أن التغريدة التي نشرتها الشركة تشير إلى موعد رفع القيود الكاملة عن السفر الدولي.