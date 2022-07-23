جميلة عوض تخطف الأنظار وهي تقود “سكوتر” في الشارع

المستقلة/- خطفت الفنانة جميلة عوض، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها وهى تقود “سكوتر” في الشارع مرتدية ملابس جريئة.

ونشرت جميلة، الفيديو، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، ونال الفيديو إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: “يا حبيبي اتمختر أنت الأجمل أنت الأخطر”، “يا ربي عسل”، “أجمد واحدة من غير مجهود”، “يا بختك يا جميلة”، “يخربيت جمالك”، “قلبي” وغيرها.

وتشارك جميلة عوض، بفيلم “في عز الظهر” بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، وشيرين رضا، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، وإيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض السينمائية، فيلم “المحكمة” بطولة فتحي عبد الوهاب، غادة عادل، صلاح عبد الله، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد أمين.

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