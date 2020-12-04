جمهور محمود ياسين غاضب.. والفنانة شهيرة تعلق.. فما الأمر؟

المستقلة/ منى شعلان/ أعرب جمهور ومحبى الفنان المصري الراحل محمود ياسين ، عن استيائه ، من عدم تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42

والمقام حالياً بدار الأوبرا المصرية.

ومن جانبها نشرت الفنانة شهيرة ، زوجة الفنان الراحل ، منشورًا متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جاء فيه:” علامة استفهام كبيرة ..إزاى مهرجان القاهرة السينمائي يقام هذا العام و قد غيب الموت عميد السينما المصرية و العربية محمود ياسين بدون أن تقام هذه الدورة علي شرفه، حقيقي شئ لا يصدق” ، لتعلق شهيرة قائلة:”والله انا ولا اهتميت ، بس جمهوره أهتم وهو الأهم ، مضيفة :” محمود ياسين استثنائي ، سقطة كبيرة من رئيس المهرجان لفت نظرى لها جمهور محمود ياسين”.

كما وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين ، رسالة عتاب لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي ، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، جاء فيها:”عايزه أقول ملحوظه بخصوص مهرجان القاهرة السينمائي بس يارب ما يتاخد الكلام علي إني بهاجم أنا بقول ملحوظة استوقفتني وبس ليه في الافتتاح الحفله النهارده لم يتم استعراض نجوم وأفلام السينما المصرية اللي عمرها أكثر من مائه عام ليه كل اللي بيعرض علي شاشه السينما العالمية وبس وده مهرجان القاهرة السينمائي (القاهرة)”.

وكان محمود ياسين ، رحل عن عالمنا فى أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز ٧٩ عامًا ، بعد صراع طويل مع المرض ، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي ، وانتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية ” نحن لا نزرع الشوك ، الباطنية ، أنف وثلاث عيون ” وشارك فى الأفلام العسكرية مثل ” الوفاء العظيم ” ” والرصاصة لا تزال فى جيبى”.

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها ” الدوامة”و”غدا تتفتح الزهور” و” مذكرات زوج” و” اللقاء الثاني” و” أخو البنات” و “اليقين” و” العصيان” و(سوق العصر) و” وعد ومش مكتوب ” و” ضد التيار” و” رياح الشرق ” و” أبوحنيفة النعمان “.