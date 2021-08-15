جمعية : العراق زاد استيراداته من الحبوب والبقوليات التركية بنسبة 38%

المستقلة/-أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في اسطنبول ، ان العراق زاد استيراداته من الحبوب والبقوليات التركية بنسبة 38% في شهر تموز الماضي.

وقال رئيس الجمعية هالوك اوكتور في تقريرتابعته المستقلة اليوم الاحد؛ إن “صادراتنا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، والتي تغطي الفترة من كانون الثاني إلى تموز، بلغت مليار و 289 مليون دولار بزيادة قدرها 16.97 في المائة”.

واضاف انه “تم تصدير في تموز من البقوليات والحبوب 652.8 مليون دولار بزيادة قدرها 10.85 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق”.

واشار الى ان “الجمعية صدرت البقوليات والحبوب والبذور الزيتية الى 164 دولة”، لافتا الى ان “الصادرات زادت إلى الولايات المتحدة، بنسبة 28.79 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، فيما زادت صادراتنا إلى العراق بنسبة 38.38 في المائة، وزادت صادراتنا إلى فنزويلا بنسبة 198.76 في المائة على أساس القيمة في شهر تموز”.