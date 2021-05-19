جمال عبدالناصر يكشف تطورات حالة زوجته الفنانة فاطمة الكاشف بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري جمال عبد الناصر تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

وأشار الفنان المصري جمال، فى تصريحات له، أن زوجته تم نقلها إلى العناية المركزة بسبب بعض المضاعفات بالجهاز التنفسي، بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم،مطالبا من الجميع الدعاء لها بالشفاء والعودة لمنزلها في أقرب وقت.

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف نشرت أمس الثلاثاء صورة لها من داخل أحد المستشفيات وكتبت: “أنا الآن في المستشفى محجوزة لأني تعبانة جدا، الأكسجين قل في الدم عن طبيعته وربنا يستر”.

وأضافت: “أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكى ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والغالية الفنانة نهال عنبر، على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة، ربنا يحفظكم بخير وصحة يا رب العالمين”.

واختتمت :”وأشكر أيضا مدير مستشفى العجوزة، على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفى كل مريض، أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم”.