جمال عبدالناصر يكشف تطورات حالة زوجته الفنانة فاطمة الكاشف بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري جمال عبد الناصر تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

وأشار الفنان المصري جمال، فى تصريحات له، أن زوجته تم نقلها إلى العناية المركزة بسبب بعض المضاعفات بالجهاز التنفسي، بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم،مطالبا من الجميع الدعاء لها بالشفاء والعودة لمنزلها في أقرب وقت.

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف نشرت أمس الثلاثاء صورة لها من داخل أحد المستشفيات وكتبت: “أنا الآن في المستشفى محجوزة لأني تعبانة جدا، الأكسجين قل في الدم عن طبيعته وربنا يستر”.

وأضافت: “أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكى ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والغالية الفنانة نهال عنبر، على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة، ربنا يحفظكم بخير وصحة يا رب العالمين”.

واختتمت :”وأشكر أيضا مدير مستشفى العجوزة، على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفى كل مريض، أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

جمال عبدالناصر يكشف تطورات حالة زوجته الفنانة فاطمة الكاشف بعد إصابتها بكورونا

رياضية

المسابقات تحسم موقفها من تأجيل كأس العراق

رياضية

لاعب محترف ينضم لمعسكر منتخب العراق

رياضية

هل اقترب يوفنتوس من استعادة نجمه السابق؟

رياضية

إصابة قوية تضرب نجم منتخب العراق

رياضية

رئيس فرنسا يعلق على عودة بنزيما للمنتخب

اخبار فلسطين

إسرائيل تتهم التلفزيون الصيني بـ “معاداة السامية”

اخبار فلسطين

إسرائيل تتهم التلفزيون الصيني بـ “معاداة السامية”

رياضية

انتقال مبابي إلى ريال مدريد مهدد بالتأجيل

اخبار فلسطين

تعاون فني جديد بين ماجد المهندس و”مصور المشاهير” فؤاد مفلح

اخر الاخبار

أول رد من وزارة الطيران المصرية على واقعة ظهور هنا الزاهد داخل قمرة قيادة طائرة

اخر الاخبار

ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية: محدش حس بيكي وبقهرتك ياماما

اخر الاخبار

تعيين وزيرة الدفاع  اللبنانية زينة عكر وزيرة للخارجية بدلا من شربل وهيه

اخبار مصر

الحكومة المصرية :استمرار غلق المحلات والمولات فى التاسعة مساء حتى نهاية مايو

اخر الاخبار

قائد الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفن إسرائيلية مؤخرا لعمليات عسكرية

اخر الاخبار

“سرايا القدس” تستهدف نتيفوت بصاروخ “بدر 3” ورشقة صاروخية كبيرة

اخر الاخبار

“سرايا القدس” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة