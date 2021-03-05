جريمة مروعة اليوم في بابل.. قتل طفلته ودس السم لزوجته بالبيبسي

عثر على سكين حاد قرب الجثة

المستقلة /- كشفت خلية الاعلام الامني اليوم الجمعة عن تفاصيل جربمة مروعة في محافظة بابل راح ضحيتها طفلة رضيعة ووالدتها التي لم تكمل ٢١ عاما.

الجريمة قام بها رجل من محافظة بابل حيث قتل طفلته الرضيعة ودفنها في احدى المزارع القريبة.

وعندما علمت زوجته بالجريمة قام بدس السم لها في مشروب البيبسي وقد توفيت ونقلت جثتها الى مستشفى الامام الصادق في المحافظة، بحسب بيان خلية الاعلام الامني.

واكدت الخلية انه تم اعتقال المتهم، واحيل الى الجهات المختصة.

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