جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد نهاية الجولة الأولى

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أسدل الستار، مساء الثلاثاء، على منافسات الجولة من الدوري العراقي الممتاز، التي أقيمت على مدار 3 أيام.

وشهدت الجولة فوز 5 فرق هي نفط الوسط على السماوة (5-1)، والقوة الجوية على الكهرباء، والديوانية على النجف (1-0)، والنفط على الصناعات الكهربائية، وأربيل على بغداد (2-0).

فيما انتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل، وهي الشرطة مع الزوراء (1-1)، والقاسم ونفط ميسان (3-3) وميناء البصرة مع الحدود، والطلبة مع نفط البصرة، وزاخو مع الكرخ (0-0).

ونستعرض لكم فيما يلي جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى.