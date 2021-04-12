جدول القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

جدول القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- يلعب فريق القوة الجوية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

يتواجد القوة الجوية في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، التي تضم الشارقة الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني.

وفيما يلي نقدم لكم جدول القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا:

الجولة الأولى: الشارقة – خارج أرضه

14 أبريل/نيسان

الجولة الثانية: باختاكور – على أرضه

17 أبريل/نيسان

الجولة الثالثة: تراكتور – على أرضه

20 أبريل/نيسان

الجولة الرابعة: تراكتور – خارج أرضه

23 أبريل/نيسان

الجولة الخامسة: الشارقة – على أرضه

26 أبريل/نيسان

الجولة السادسة: باختاكور – خارج أرضه

29 أبريل/نيسان