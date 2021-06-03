جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2020 ,2021

المستقلة /- اعلنت وزارة التربية ، جدول الامتحانات الوزارية للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2020 – 2021 “الدور الأول” .

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه:” ان الامتحانات ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز وتستمر لغاية الـعاشر من شهر آب المقبل “.

واضافت:” ان الامتحانات تبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد ، و في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول ، على ان يكون موعد الامتحانات العملية والتطبيقية للفرع الصناعي وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات ، يومي الخميس والسبت 12 و 14 / 8 / 2021″.