جبهة الانقاذ والتنمية تستنكر جريمة الخيلانية في محافظة ديالى

المستقلة / – عدت جبهة الانقاذ والتنمية جريمة الخيلانية في محافظة ديالى ..حدثا ارهابيا وفعلا اجراميا جبانا.

وقالت في بيان : يوما بعد آخر، يتعرض ابناء شعبنا الى حوادث إجرامية يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، بفعل أحداث إرهابية ، ينجم عنها ارتكاب مجازر وحشية ، ويسفك فيها الدم العراقي بلا وجه حق أو ذنب ارتكبوه.

واضافت : هذه المرة ، نفذ داعش الاجرام احدى جرائمه البشعة في قرية الخيلانية بمحافظة ديالى، بالقيام بقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة .

واوضحت انها : تشجب وتدين هذا الفعل الاجرامي الجبان ، وتدعو في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ أمن العراقيين في مدنهم وقراهم ، وان لا تسمح للإرهاب باختراق صفوفهم بين حين وآخر عبر جرائم يذهب ضحيتها عراقيون أبرياء ، في كل مرة .