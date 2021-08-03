جاريث بيل يقدم وعدا لجماهير ريال مدريد

المستقلة/- وعد الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، جمهور الميرنجي بمفاجأة سعيدة خلال الموسم الجديد.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في صيف 2022، ولا توجد أي محادثات بين الطرفين بشأن التجديد.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن جاريث بيل وعد المقربين منه والمشجعين الذين يلتقي بهم في الشوارع أن هذا الموسم سيكون الأفضل في مسيرته.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن بيل يؤكد أنه متحمس بشكل يفوق الحالة التي كان عليها عندما وصل إلى النادي الملكي لأول مرة.

يذكر أن بيل كان يرتبط بعلاقة سيئة مع الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق للميرنجي، بينما سبق له التألق تحت قيادة المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي.

ولعب الجناح الويلزي معارا لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في الموسم الماضي، لكنه لم يظهر بالمستوى المأمول فعاد للريال للاستعداد للموسم المقبل.

 

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