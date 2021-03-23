جاريث بيل يعلن موقفه من الاستمرار في ريال مدريد

المستقلة/- تحدث الويلزي جاريث بيل، نجم توتنهام المعار من ريال مدريد، عن مستقبله ووضعه في الموسم المقبل.

ويلعب بيل مع السبيرز لمدة عام على سبيل الإعارة، ويمتد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2022.

وقال بيل، في تصريحات أبرزتها شبكة “سكاي سبورتس”: “مستقبلي؟ لا يوجد ارتباك بالنسبة لي”.

وأضاف: “أعتقد أن السبب الرئيسي الذي جعلني انتقل إلى توتنهام هذا العام هو لعب كرة القدم أولاً وقبل كل شيء”.

وتابع: “أريد الذهاب في حالة جيدة إلى اليورو، وكانت خطتي الأصلية هي اللعب لمدة موسم مع توتنهام، لكن لا يزال لدي عام آخر مع ريال مدريد”.

واختتم بيل: “خطتي هي العودة إلى ريال مدريد، هذا ما خططت له من قبل”.

 

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