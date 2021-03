المستقلة/-ايمان العبيدي/..خصصت المؤسسة الدولية السنغافورية Impact Investment Exchange – IIX)) جائزة عالمية تحمل اسم الرسامة العراقية الملهمة سماء الأمير التي رحلت عن عالمنا في كانون الاول 2020 ، تحت عنوان (جائزة سماء الجميلة Beautiful Samaa Award) للحب والجمال والعدالة ، منحت لشابات تستلهم أعمالهن الفنية روح سماء وقيمها ، وأُعلنت النتائج في اليوم العالمي للمرأة 2021 ، مع ختام فعاليات المسابقة العالمية السنوية للمؤسسة (SHE IS MORE) .

جاء في بيان الجائزة :

(لماذا جائزة “سماء الجميلة”؟

ترى سماء الجمال في الحياة وتأمل أن يعبر العالم عن الحب. إنها جائزة تحثنا على أن نكون إيجابيين ، ونعترف بأن هناك جمالًا في العالم كما تراه سماء . ولهذا تقدم (IIX) فئة خاصة لمسابقة الشباب الفنية الدولية السنوية (SHE IS MORE) ، بعنوان “جائزة سماء الجميلة” تكريماً للفنانة العراقية الشابة الطموح سماء الأمير المولودة بإعاقة جسدية شديدة أعاقت الكثير من حياتها اليومية ، والتي رحلت عن عالمنا في 16 كانون الأول 2020 ، وبعمر 17 سنة . تعلمت سماء الرسم في سن مبكرة ، مع تطويرها شعورها القوي بالحب والجمال والعدالة ، وكل ذلك دمجته في فنها).

وورد في البيان أيضا :

(لماذا نصنع هذه الجائزة ؟

لتفاني سماء في التعبير عن الحب والجمال والعدالة في أعمالها الفنية ، وهذا مصدر إلهام للفنانين الشباب الطموحين حول العالم.

معايير تأهل العمل الفني للجائزة : التعبير عن الإيجابية ، كوني جميلة ، التمحور حول قيمة المرأة) .

أسندت المؤسسة الى والدة سماء ، الكاتبة والصحفية أسماء محمد مصطفى ، مهمة اختيار ست لوحات للتصفيات النهائية من بين أكثر من (250) لوحة لرسامات شابات من (25) دولة ، ثلاث لوحات للفئة العمرية (10ـ 13) سنة وثلاث للفئة العمرية (14ـ 18) سنة ، وقامت لجنة فنية في المؤسسة باختيار فائزة واحدة لكل فئة ، وهما :

ـ الرسامة سيونا . ب (Siyona B) ،12 سنة ، المملكة المتحدة ، عن لوحتها (كوني امرأة جميلة) .

ـ الرسامة انستاسيا (Anastasia) ، 18 سنة ، روسيا ، عن لوحتها (ملائكة الحياة) .

سيرة ذاتية للجمال والأمل والإرادة

يذكر إن سماء الأمير غادرت الحياة الأرضية تاركة سيرة ذاتية نابضة بحياة من جمال وأمل وإرادة ، فلم يمثل العراق في المحافل الدولية ، من الأطفال والشباب خاصة ، بهذا الشكل والزخم والجوائز مثلما مثلته الملهمة صانعة الامل سماء الامير بالرغم من عمرها القصير.

ولدت سماء في 12 من آب 2003 ، أي سنة الحرب وصعوباتها على ام سماء التي تعرضت لحوادث عدة في حينه فأثرت على سماء وهي جنين ، ولم يستطع الطب اكتشاف الضرر على الجنين في ذلك الحين . وبعد ولادة سماء أبلغ الأطباء والدتها بأن سماء لن تبلغ العشرين سنة من العمر ، وحرصت الأم على إسعاد ابنتها وإحاطتها بالحب طوال حياتها . وسماء فتاة من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة) منحت الآخرين الامل ، من خلال تحدي مرضها المزمن وتحويله الى حكاية نجاح . ولدت بحالة مَرَضية صعبة حرمتها من المشي والجلوس وجعلتها تلازم البيت ، لكنها وبتكوينها الشخصي وذكائها وبتشجيع من والدتها الكاتبة والصحافية أسماء محمد مصطفى ، تحدت واقعها بعالم رسمته في مخيلتها وبما إنها تعيد تدوير الأشياء وتصنع منها النتاجات الفنية ، قالت : (سأعيد تشكيل نفسي) بمعنى أنها ستعمل على أن تكون شخصا جديدا ومهماً ، فانطلقت الى الحياة وأصبحت فتاة مؤثرة ورمزا للامل والإرادة. ولأنّ سماء لم تقبل في المدرسة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بسبب حالتها الصحية الحرجة والمُركبة فقد تولت والدتها تعليمها وتثقيفها والاشراف على فنها في البيت وقد كرست والدتها حياتها من اجل ابنتها ومتابعة أحلامها. بدأت سماء الرسم بعمر 3 سنوات . وفي طفولتها المبكرة جداً علّمتها والدتها استخدام الحاسوب ، وعلّمت سماء نفسها الرسم الرقمي بالحاسوب حين وجدت ايقونة في الحاسوب جذبت انتباهها واكتشفت أنها برنامج رسم . حظيت سماء بإهتمام وسائل الإعلام حتى أطلق عليها (صانعة الامل) . كانت تقول إن هدفها من كل نشاطاتها هو المساهمة ببناء جيل جديد قادر على بناء العراق والانسانية ، فقد احبت أن تخدم بلدها والإنسانية وتساعد الآخرين وتمنت أن يسود السلام والمحبة العالم .

سماء عضو مؤسس وملهم للمشروع التطوعي (شبكة سماء الأمير ـ الحياة لوحة رسم لدعم التفكير الإيجابي والطاقات والمواهب) الذي أدارته مع والدتها ، ومديرة حملات التفكير الإيجابي في الشبكة. وقد أقامت الكثير من النشاطات الثقافية والتوعوية التي أفادت بها فئة الاطفال والشباب عبر دعمهم معنويا بنشر نتاجاتهم وإشراكهم بالحملات التثقيفية ، مع الإهتمام الخاص بأصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الظروف الصعبة .وتكريماً لذكرى سماء ورسالتها الملهمة ستستمر الشبكة في نشاطها بإدارة أم سماء.

تعد سماء أصغر فنانة عربية ترسم بأسلوب مابعد الحداثة حيث بدأت بهذا الأسلوب بعمر 14 سنة. وهي مدونة في المنصة العالمية (أصوات الشباب ـ Voices of Youth ) التابعة الى اليونيسيف ، وقامت من خلالها بإيصال صوتها وأصوات وقضايا الشباب العراقي الى العالم باللغتين العربية والإنكليزية.

نشرت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مقالا عن سماء وتجربتها ومعرضها (معاً نواجه كورونا) في موقعها الرسمي وصفحاتها في فيس بوك وتويتر وانستغرام ، لمناسبة يوم الشباب العالمي ، وسجلت المنشورات آلاف الإعجابات والتعليقات من مختلف أنحاء العالم / آب 2020. وخصصت منصة اليونسكو العالمية (قصة من أجل التنمية) موقعاً باللغتين الإنكليزية والفرنسية لقصة حياة سماء وسيرتها وإنجازاتها .

نشرت صحيفة (Morning Star) اللندنية مقابلة مع سماء الامير عن حملتها في ثقافة المحبة والتسامح والتعايش والسلام والمعنونة (المحبة أفضل دواء لوطني العراق) / شباط 2020 ، كما نشرت مجلة (Thalassae Matters) البريطانية موضوعا عن سماء ومشاركتها بالحملة الدولية للتبرع بالدم التي نظمتها جمعية الثلاسيميا في المملكة المتحدة / 2020 ، فضلا عن نشر صحيفة (LE TEMPS) الفرنسية موضوعاً عن سماء ولوحتها (المحبة مضاد للفيروسات) ، ومعرضها (معاً نواجه كورونا) الذي دعمت به الأطفال والشباب ، وذكرت الصحيفة أن سماء وبحسب رصد اليونسكو واليونيسيف ، تعد أحد الوجوه الشبابية العالمية في أوقات الجائحة ، كما أهتمت مواقع إسبانية كـ (Pulso) و(Aulas Multicolores) التعليمي بنشاط سماء الفني والإنساني ، فضلا عن مواقع أجنبية عدة نشرت عنها.

الجوائز والتكريمات والإشادات الدولية

حصدت سماء الامير الكثير من الجوائز الدولية خلال عامي 2019 و2020 ، كجائزة بمرتبة شرف (مرتين ولسنتين متتاليتين) في المسابقة الدولية (فن البطاقة البريدية) التي أقامتها مؤسسة (ShinHan Art) في كوريا الجنوبية عامي 2019 و2020 ، عن لوحتيها (حلق مع الألوان . العالم يضيء بالألوان أيضا) و(المحبة الواعية مضاد للفيروسات) مع عرض فيديو لها في حفل توزيع جوائز المسابقة ، وجائزة (الأيادي الملهمة (Inspiring Hands في مسابقة نظمتها المنصة الفنية الدولية المخصصة للشباب والأطفال (عمل الأبطال (Champs Work التي تدار من الهند ، عن لوحة بعنوان (بانتظار خروج الفراشة من الشرنقة) ، وأربع جوائز في المسابقة العالمية لمدرسة تشورميلا للفنون / بنغلادش ، هي : جائزة الشرف الذهبية الدولية والجائزة الخاصة (TOP 18

(SPECIAL ViRTUAL AWARD وجائزة الزعيم مجيب شوتوبورشو مؤسس دولة بنغلادش / الفائزة الاولى ضمن أفضل مائة رسام (توب 100) مع منحها شهادة انجاز وميداليتين ، وجائزة المشاركة ، كما فازت بجائزة أفضل فنان حِرَفي في مسابقة مهرجان الأضواء ـ Diwali التي أقامتها منصة (TinyDistrict) الهندية الدولية ، وكذلك فازت بمسابقة الرسم التي أقامتها السفارة الاسترالية في بغداد 2019 ، وحازت شهادة تفوق من المؤسسة الدولية (Impact Investment Exchange – IIX ) نظرا لاختيار لوحتها (امرأة تنشر السعادة في الحاضر والمستقبل) من بين أكثر من 300 عمل فني لمواهب تنتمي لـ 22 دولة ضمن الأعمال الفنية المتميزة في المسابقة العالمية (She is more) وعُرضت رقميا على شاشة سكرين في مهرجان المسابقة الخاص بالاحتفال بقيمة المرأة من خلال الفن والذي أقامته المؤسسة المذكورة في سنغافورة / آيار 2019 فضلا عن نشرها اللوحة في كتيب المهرجان. واختارت المؤسسة الدولية (IIX) في اواخر العام 2019 ، قصة لوحة سماء الامير (امرأة تنشر السعادة في الحاضر والمستقبل) المستوحاة من تجربتها الشخصية ضمن قائمة خمس قصص حقيقية للشجاعة (Courage Stories of ) ، وخصصت صفحة في موقعها الالكتروني تحت عنوان (Stories from SHE IS MORE Youth ) لقصص الشجاعة التي تحكيها اللوحات الملهمة والمشاركة بمسابقتها المعنونة (SHE IS MORE) ومن ضمنها قصة لوحة سماء.

حازت سماء شهادة تقديرية من جمعية الكوثر التعليمية في المملكة المتحدة ، تكريماً لدورها عضو شرف في لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي أقامتها الجمعية تحت عنوان (لوّن للامل) / 2020 ، وشهادة تكريم من جمعية الثلاسيميا الدولية في المملكة المتحدة ، لمشاركتها بالحملة العالمية لزيادة الوعي بالتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا ، تمثلت مشاركة سماء بلوحتين فنيتين /2020 .

جرى تكريم سماء بشهادة تكريم ودرع تميز ، من رابطة المبدعين العرب (ومقرها المغرب) خلال المهرجان الدولي الأول للمبدعين ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والذي أقيم بالتعاون مع تجمع (فنانين بلا حدود) الذي أقيم للمدة من 17 الى 23 آب 2020 . وحازت سماء شهادة تقديرية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، لمشاركتها بفعالية رسوم وملصقات يوم الأغذية العالمي 2019 ، وشهادة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة لمشاركتها بفعالية خاصة بدعم اللاجئين .

خاطبتها شركة ماتل العالمية المصنعة للدمية (باربي) / خط المستهلكين في رسالة نقتطف منها الآتي : (إنّه شرف لنا أنْ نقرأ عن فنك وأنْ نرى بعض نماذجٍ منه ، كتلك التي تظهر في خلفية صورتك. لكِ طريقة مذهلة في توظيف قدراتك الفنية لرفع مستوى الوعي تجاه احتياجات ذوي الإعاقة ، وإنّ جهودكِ وطموحكِ مصدر إلهام ٌ لنا جميعاً هنا في ماتل ، وإنك ملهمة للفتيات الأخريات في أي مكان في العالم . استمري بأحلامك الكبيرة ، وتذكري دوماً أنّ لا حدود لأي شيء تنجزينه ) .

خصصت دار الكتب والوثائق العراقية لوحة شرف لأعمال سماء في مكتبة الأجيال التابعة الى الدار ، تحت عنوان : (لوحة شرف صانعة الامل سماء الامير) ومنحتها شهادة تقديرية خاصة تحت عنوان (صانعة الامل) بذلك تكريما لها ولنشاطها الفني التثقيفي التطوعي في المكتبة ، كما منحتها الدار شهادات تقديرية عدّة تثميناً لمعارضها الفنية التي حملت فكرة تحدي الواقع المؤلم وصنع الامل ، وبصفتها اول طفل أقام معرضا عن طريق مرسم مكتبة الأجيال ، وفازت في منافسة (لوحة الأسبوع المتميزة) التي أقامها مرسم مكتبة الأجيال / تموز 2020 .

حازت سماء شهادة تقديرية من وزارة الثقافة والسياحة والآثار ، لدورها الفني وإشاعتها روح الأمل في الآخرين ، وذلك على أثر جلسة تكريم لها في الوزارة بإشراف لجنة تمكين المرأة وتحت عنوان : سماء أسماء .. صنع الامل من عمق الالم .

اختارتها المنصة العالمية الفنية الشبابية (champs work) ضمن قائمة الفنانين الأطفال والشباب الأكثر رواجاً (Trending Artists) / 2020 ، كما اختارت المنصة نفسها لوحات سماء ضمن قائمة اللوحات المتميزة .

اختار جمهور عراقي في شبكات التواصل الاجتماعي سماء الامير ملكة جمال العراق 2017 تقديرا لقدرتها على إيجابيتها وتحدي حالتها المرضية ونجاح معرض لها في حينه ، ونشر عنها موضوع في حينه تحت عنوان (سماء الامير ملكة جمال العراق).

المعارض والمشاركات

أقامت سماء أحد عشر معرضا خلال السنوات من 2016 الى تشرين الثاني 2020 ، منها ثماني معارض شخصية في كل من دار الكتب والوثائق ومكتبة الأجيال ودار ثقافة الاطفال ونقابة الصحفيين ومهرجان أقامه مجلس الوزراء في حديقة الزوراء ، هي : معرض الكتروني جماعي (معاً نواجه كورونا) / أشرفت عليه سماء / آيار 2020 ، والمعرض الثابت في مكتبة الأجيال التابعة الى دار الكتب والوثائق تحت عنوان : لوحة شرف صانعة الامل سماء الامير ، منذ 2019 حتى اليوم ، ومعرض جماعي بإشراف سماء (أنا أقرأ ـ أصدقاء المكتبة والمرسم) في دار الكتب والوثائق ، ومعرض (نظف مدينتك فالنظافة ثقافة)، وحياة جميلة ، وحياة بلون الحب (مجموعتان) ، وأعيد تشكيل نفسي (مجموعتان) ، ونوافذ جمالية لعالم أحلامي ، وعالم أحلامي يتحدى ألم الواقع .

اشتركت بمعرض أقامته وزارة الثقافة لمناسبة اربعينية شهداء عبارة الموصل 2019 ، ومعرض مكتبة الأجيال في دار الكتب والوثائق لمناسبة عيدي الجيش والشرطة 2019 .

المشاركات الدولية

عرض رقمي للوحتها في المعرض الدولي لمؤسسة Impact Investment Exchange – IIX في سنغافورة / آيار 2019 ، وعرض 8 لوحات لسماء في معرض فنون الأطفال الافتراضي الذي تقيمه مدرسة تشورميلا للفنون في بنغلادش / 2020 ـ 2021 ، واختير عدد من لوحاتها للعرض في المعرض الفني الدولي (أفضل 100 طفل موهوب في العالم ـ TOP 100 Talented KIDS In The World ) ضمن فعاليات أكبر مسابقة فنية دولية للأطفال والشباب أقامتها مدرسة تشورميلا للفنون في بنغلادش ، ومشاركة وإشراف على المعرض الإلكتروني الدولي (نحن عالم واحد يواجه كورونا / المخصص للوحات من مدرسة تشورميلا للفنون في بنغلادش) الذي أقامته شبكة الحياة لوحة رسم التي تشرف عليه سماء ووالدتها / 2020 .

معارض بعد رحيلها

أقام لها مرسم دار الكتب والوثائق معرضا استذكاريا لنتاجاتها بعد رحيلها ومن المؤمل أن تقيم دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة العراقية معرضا استذكاريا ، قريباً .

النشاطات

سماء عضو شرف في لجنة تحكيم المسابقة الدولية (ارسم للأمل) التي نظمتها جمعية الكوثر للتعليم ومقرها المملكة المتحدة / 2020 . اشتركت بالحملة الدولية لليونسكو والخاصة بكيفية استثمار الشباب فترة الحجرالمنزلي بإيجابية تحت عنوان( قصتي مع جائحة كوفيد 19) ، وبالحملة الدولية لليوم العالمي للطفل 2020 والتي نظمتها المنصة الدولية (Voices of Youth) التابعة لليونيسيف ، وبالحملة الدولية للتشجيع على التبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا والتي نظمتها جمعية الثلاسيميا البريطانية 2020.

أطلقت سماء حملات للتفكير الإيجابي وأقامت ورشاً عن ذلك : ثقافة المحبة والتعايش والتسامح والسلام : المحبة أفضل دواء للعراق ، الحب أفضل دواء للجسد والروح ، أنا أقرأ ـ أصدقاء الكتاب والمكتبة، النظافة ثقافة (نظف مدينتك) ، التشجيع على التبرع بالدم ، نحن الفتيات قويات وجميلات ، وتفاعل معها اطفال وشباب ، ونتج عن ذلك إقامة معارض التفكير الايجابي . وأشرفت مع والدتها من خلال شبكتهما (شبكة سماء الامير ـ الحياة لوحة رسم) على فعالية مشتركة مع شعبة المعارض والمتاحف الوثائقية في دار الكتب والوثائق ، اسمها معرض موهوب الشهر .

شاركت سماء بدورات تعليمية صحية للتوعية بسبل الوقاية من فايروس كورونا ، نظمتها منظمة الصحة العالمية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومنصة إدراك ، فضلا عن دورات تعليمية متخصصة بالذكاء العاطفي والقيادة، وحازت شهادات مشاركة عن ذلك وحصلت على لقب سفير مناعة المجتمع عن دورة جامعة محمد بن راشد .

لسماء مجموعة من الكتابات الإنسانية ، كما أنها ترسم الأزياء ايضا وتصمم الإكسسوارات والنتاجات اليدوية .

سلطت وسائل الإعلام الضوء عليها وعلى تجربتها وفنها عبر تقارير إخبارية ومقالات صحفية وحوارات كثيرة في قنوات فضائية وصحف ومواقع الكترونية . ومن ذلك تخصيص موقع الناقد العراقي ملفاً في حلقات عن تجربة سماء الامير ووالدتها بعنوان “الأمل من خلال الإبداع (سيرة حافلة بالعطاء)” ، جاء في مقدمة الملف : “هذا الملف البسيط تقدّمه أسرة موقع “الناقد العراقي” تحية للطفلة الفنانة “سماء الأمير” وأمّها الأديبة والصحفية “أسماء محمد مصطفى” ؛ لـ “سماء” لأنها أثبتت أنّ في الفن حياة ثانية أكثر فعلاً لذوي الإعاقة من حيوات بليدة لأصحاء كثيرين ، ولأمّها “أسماء” المكافحة التي ضربت الأنموذج الحيّ للمثقف الإنسان والأمومة المُبدعة التي حوّلت الإعاقة إلى دافعٍ للخلق. فتحية لهما).

تأثر بها كثيرون من الكبار والاطفال فكتبوا عنها وعن إلهامها لهم .