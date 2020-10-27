تيم حسن وسوزان نجم الدين ينعيان والد الفنان السوري فادي صبيح

المستقلة/ منى شعلان/ عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” نعي النجم السوري تيم حسن ، والد النجم فادي صبيح ، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء ، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب تيم حسن ، فى تغريدة له قائلاً:” رحم الله والد الصديق فادي صبيح ، تعازي له ولعائلته ونسأل الله للفقيد المغفرة والرحمه ولذويه الصبر والسلوان .. البقاء لله.

كما حرصت النجمة السورية سوزان نجم الدين، على نعي والد فادي صبيح ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلة:” رحم الله والد الفنان العزيز فادي صبيح وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .


على جانب آخر يستعد النجم السوري فادي صبيح ، لخوض الموسم الرمضاني المقبل ، بمسلسلي “سوق الحرير 2” ، و “حارة القبة”.

يذكر أن فادي صبيح ، قد نافس الفنان زهير رمضان ، على مقعد نقيب الفنانين السوريين فى شهر مارس الماضي، وحظى صبيح بشعبية كبيرة فى الوسط الفني السوري، لكن فى النهاية فاز رمضان بمقعد النقيب.

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