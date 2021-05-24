تيار الحكمة : وجود نوايا لتأجيل الانتخابات المبكرة واعلان حكومة طوارئ

المستقلة /- علق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، على وجود نوايا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “هناك جهات سياسية تخشى من الانتخابات، لانتهاء حظوظها في الشارع العراقي، وتعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهذا الأمر حقيقي”، مشيرا إلى أن “هناك قوى سياسية ترفض ذلك التأجيل”.

وأضاف العبودي، أن “هناك سيناريو آخر، تعمل عليه بعض القوى السياسية، من أجل التوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة، وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية، كون هذه الجهات مسيطرة على الحكومة الحالية، وتريد الحفاظ على نفوذها ومصالحها الحزبية والسياسية، لاسيما الذين لديهم دولة عميقة داخل الدولة”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.