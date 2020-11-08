“تويوتا موتورز” تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية

المستقلة .. تصدرت شركة ” تويوتا موتورز”مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم العام الماضي.

وقالت الرابطة الكورية لمصنعى السيارات في بيان لها إن شركات “تويوتا موتورز” و”هوندا موتور” و”نيسان موتور” احتلت المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية.

وبلغت مبيعات “هيونداي” و”كيا” 350,000 وحدة من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية في عام 2019، بزيادة 25% عن العام السابق.

– مزايا السيارات الكهربائية:

1- غير ملوثة للبيئة.

2-أسهل في الصيانة بفضل اعتمادها على البطارية.

3- توفير مصاريف الوقود.

– عيوب السيارات الكهربائية

1- قلة محطات الشحن.

2- ارتفاع أسعارها.

3- مجال سير محدود.