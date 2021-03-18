تويتر تحظر من ينشر اسم هذه المدينة

المستقلة /- تفاجئ مستخدمو موقع ” تويتر” بحظر المنصة تلقائيا لمن ينشر اسم مدينة بعينها، وذلك لمدة 12 ساعة.

وحظرت تويتر كل من استخدم في التغريدة كلمة ممفيس Memphis، وهي مدينة في ولاية تينيسي الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، واشترطت حذف التغريدة لرفع الحظر، بحسب “البوابة العربية للتقنية”.

من جانبه، أكد متحدث باسم “تويتر” أن الحظر كان خطأ، وقالت الشركة في بيان: كانت هناك مشكلة في النظام تؤثر في وقت سابق في الحسابات التي تغرد بكلمة Memphis.

وتابعت: “طلبت المنصة عن طريق الخطأ أن يقوم أصحاب الحساب بحذف تلك التغريدات مع الحد بشكل مؤقت من ميزات الحساب، وتمت الآن إعادة الحسابات المتأثرة إلى وضعها السابق وتم حل هذه المشكلة”.