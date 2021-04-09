تويتر تثير غضب الصين بسبب اعتماد رمز الشاي حليب

ردت الصين بغضب على قرار موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، باعتماد رمز تعبيري “إيموجي” يشير إلى حركة متنامية مؤيدة للديمقراطية في البلاد ودول عدة في آسيا.

وفي مؤتمره اليومي، انتقد بشدة المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان خطوة “تويتر”.

وأضاف أن موقع التدوين المصغر كان طوال الوقت منحازا ضد بكين، متحدثا عن أن “تويتر” يتخذ موقفا مناهضة للصين.

وأكد أن حكومته تعارض موقف “تويتر” هذا بشدة.

وكان “تويتر” كشف، الخميس، عن رمز تعبيري جديد، يظهر شاي الحليب، مرفقا ذلك بوسم (هاشتاغ) #MilkTeaAlliance.

والوسم جزء من حملة عالمية على الإنترنت تجمع الناشطين المناهضين لبكين في المنطقة الإدارية الخاصة هونغ كونغ وتايوان، وآخرين معارضين للانقلاب العسكري في تايلاند.

وتساءل كثيرون عن ربط هذا المشروب بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية، وكانت الإجابة أن هؤلاء الناشطين متحدون في التعبير عن حبهم للمشروب الذي يحظى بشعبية كبيرة في قارة آسيا.

وبدأت القصة في أبريل العام الماضي في “تويتر”، عندما اتهم قوميون صينيون ناشطا تايلانديا وصديقته بدعم الديمقراطية في هونغ كونغ واستقلال تايوان.

وبلغ استخدم الوسم في فبراير الماضي، إثر الانقلاب العسكري في مينامار، إذ استعان رواد مواقع التواصل بهذا الوسم لحشد الدعم الإقليمي.

وصار منذ ذلك الوقت، أداة حيوية للناشطين في منطقة جنوب شرق آسيا، لتنظيم الاحتجاجات.

وفي الذكرى السنوية لانطلاق الوسم، أعلن “تويتر” تصميم رمز تعبيري “إيموجي”، فيه كوب شاي الحليب وعليه رمز الشاي ومصاصة، وخلفه ثلاثة ألوان.

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