تونس تمدد حظر التجول وإجراءات جديدة لاحتواء أزمة “كورونا”‎

المستقلة/-أحمد عبدالله/قررت السلطات التونسية مساء اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجول ليشمل كافة المناطق في الجمهورية، ابتداء من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، بداية من 1 يوليو /تموز المقبل في خطوة لاحتواء انتشار عدوى الإصابة بفيروس ”كورونا“.

جاء ذلك، عقب اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، عقد مساء اليوم الثلاثاء، تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، حيث درست اللجنة جملة من المقترحات والسيناريوهات بينها فرض الحجر الصحي الشامل، الأمر الذي لم يجد تجاوبا كاملا بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لمثل هذا الإجراء.

وقررت الحكومة التونسية، في السياق، اتخاذ إجراءات مصاحبة لقرار التمديد في ساعات حظر التجول، تتعلق خاصة بتسخير القوات الأمنية والعسكرية للعمل على حسن تطبيقه، كما تم الإعلان عن إجراءات أخرى بهدف التصدي لفيروس ”كورونا“ والانتشار السريع والخطير للعدوى.

وكان توقيت حظر التجول المعمول به في مختلف المحافظات يمتد بين العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.

و من بين الإجراءات التي أقرتها الحكومة التونسية، تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة وذلك سواء في المناطق المفتوحة أو المغلقة، كما أعلنت الحكومة إطلاق حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر وذلك بمتابعة من أعضاء الحكومة.

وأعلنت السلطات الصحية في تونس تطبيق كافة البروتوكولات بخصوص جميع المناطق والمحال المخولة بمواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحال التجارية المخالفة، فضلا عن التطبيق الصارم لمنع التنقل بين المناطق وفقا للقرارات التي يتخذها الولاة ما عدا الحالات الاستثنائية.

وتشهد تونس على امتداد الأيام الماضية ارتفاعا لافتا في عدد الإصابات والوفيات ومعدلات انتشار العدوى بفيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى التحرك والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق انتشار العدوى، وسط دعوات من الفرق الطبية إلى إقرار الحجر الصحي الشامل.

وأبدى اتحاد أرباب العمل اعتراضه على مقترح فرض الحجر الشامل معتبرا أن الدولة لم تف بتعهداتها السابقة من حيث تقديم التعويضات لأصحاب المهن الصغرى الذين تضرروا جراء الإغلاق الأول الذي امتد لشهرين العام الماضي وخلّف أزمة اجتماعية حادة لا تزال تداعياتها تتفاقم إلى اليوم.