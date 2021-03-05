تونس تتخذ اجراءات عاجلة بشأن فيروس كورونا 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، أنّه تقرّر التخفيف في الإجراءات المتعلقة بمكافحة كورونا.

وأوضحت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أنه تقرر تقليص ساعات حظر التجول ليصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، بعد أن كان من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.

كما تقرر السماح بالتنقل بين المحافظات على أن يتم إغلاق المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وتقرر أيضا إلغاء الحجر الصحي الإجباري بالنزل المفروض على الوافدين إلى تونس على أن يتولوا الاستظهار بتحليل كورونا سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة والدخول في الحجر الصحي الذاتي فضلا عن التمديد في ساعات فتح المقاهي لتصبح بداية من الساعة الثامنة ليلا مع مواصلة احترام البروتوكول الصحي الخاص بها.

وبخصوص موعد وصول لقاحات كورونا إلى تونس، أفاد رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير أن أولى اللقاحات ستصل إلى تونس، الأسبوع القادم، على أقصى تقدير وذلك في إطار مبادرة “كوفاكس”.

جدير بالذكر أن تونس سجلت خلال الآونة الأخيرة حالة مؤكدة لإصابة بالسلالة للبريطانية من كورونا بالإضافة إلى 22 حالة مشتبه بها، بحسب أرقام أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم.

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