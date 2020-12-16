توم كروز يهدد طاقم عمل فيلمه “Mission Impossible 7” بالطرد.. لهذا السبب

المستقلة/ منى شعلان/ انفعل النجم العالمي توم كروز، على أفراد طاقم العمل أثناء تصوير فيلمه “Mission Impossible 7” ، الجديد وهددهم بالطرد إذا لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة صن البريطانية.



وكان النجم ومنتج فيلم الحركة يصرخ في أفراد الطاقم،بعد أن اكتشف أن اثنين من أفراد الطاقم يقفان بالقرب من بعضهما البعض أمام شاشة كمبيوتر ، بسبب التقاعس في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من قواعد أخرى تسمح بإنتاج الأفلام أثناء جائحة فيروس كورونا في تصريحات مليئة بالكلمات البذيئة سُمعت في تسجيل صوتي حصلت عليه الصحيفة.



وحذر توم كروز من أنه سيطرد أي شخص ينتهك بروتوكولات كوفيد- 19، وقال :” لا أريد رؤية ذلك مرة أخرى،هل تفهمون المسؤولية التي تقع على عاتقكم؟ لأني سأحاول التفاهم مع منطقكم وإن لم تتمكنوا من التصرف بشكل عقلاني ولم أتمكن من التوصل لعقولكم فإنكم مطرودون”



وقد تأخر تصوير فيلم “Mission Impossible 7″، بعد إصابة سبعة من طاقم الفيلم بفيروس كورونا في إيطاليا، قبل أن يتم استئناف تصوير الفيلم في بريطانيا ، والتزم كروز بارتداء الكمامات، وكان بالفعل يراقب مدى التزام طاقم الفيلم بقواعد كورونا.



من ناحية أخرى، أجرى الفنان العالمي توم كروز ، مؤخراً اتصالات مع مسئولين في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لبحث إمكانية تصوير مشاهد سينمائية في فيلمه الجديد “Mission: Impossible 7 “، ليصبح أول نجم هوليود يصور مشاهد سينمائية في الفضاء الخارجي، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.



حيث أكدت تقارير أجنبية أن الممثل العالمي البالغ من العمر 58 عامًا، بحث في إمكانية تصوير مشهد خارج الغلاف الجوي للأرض كجزء من سلسلة أفلامه ” Mission: Impossible” ، ومن المقرر عرض الفيلم وهو من إنتاج شركة باراموانت بيكتشرز في نوفمبر 2021.