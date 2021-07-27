توم كروز يستأنف تصوير فيلمه Mission Impossible 7

المستقلة/- منى شعلان/ ظهر النجم توم كروز خارج فندق هيلتون دبل في لندن أمس الاثنين، بعد استئناف تصوير فيلم Mission: Impossible 7.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استئنف توم كروز تصوير فيلم Mission Impossible 7 في العاصمة البريطانية، هذا الأسبوع بعد توقفه مؤقتًا وتأجيله عدة مرات عقب إصابة عدد أفراد الطاقم بسبب جائحة كوفيد.

وذكرت تقارير فنية من بريطانيا أن كروز الذي يقيم حالياً في المملكة المتحدة من أجل تصوير فيلمه الجديد، يزور بشكل منتظم مباريات الرماية ويمارس تمارينها وخصوصاً الرمي بالسهم.

وأضافت أن كروز (59 عاماً) يحاول إلى جانب عمله تمضية وقت ممتع مع أصدقائه على الشواطئ أو حضور المباريات الرياضية المهمة، إذ شوهد أخيراً، وهو يحضر نهائي “ويمبلدون” للسيدات بصحبة صديقته هايلي اتويل التي تشاركه بطولة فيلم Mission: Impossible 7، وبعدها بأيام شوهد في المباراة النهائية لليورو لمؤازرة المنتخب البريطاني وكان بصحبته صديقه اللاعب البريطاني الشهير ديفيد بيكهام في ملعب ويمبلي.

وظهر توم بإطلالة غير رسمية مرتديًا سترة زرقاء داكنة منسوجة وبنطال جينز غامق وحذاء أسود وقناع أسود.