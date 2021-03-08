توم كروز يزور مرضى كورونا.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ فاجأ الممثل الأمريكي الشهير توم كروز موظفي هيئة الصحة البريطانية بزيارة سرية لشكرهم على العمل رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث زار النجم السينمائي البالغ من العمر 58 عامًا ، سراً مركز “أيكسل” للقاحات فى شرق لندن يوم الخميس الماضي لـ “تكريم موظفي الصحة على الخطوط الأمامية”، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قال مصدر لصحيفة The Sun: ” أن توم كروز أخبر فريقه أنه يريد أن يشيد شخصيًا بموظفي الصحة في الخطوط الأمامية الذين ساعدوا في عودة تصوير الأفلام”.

وقال المصدر أن المرضى أصيبوا بصدمة عند رؤية نجمهم المحبوب حيث أراد توم إبقاء الأمر سراً والتأكد أن تكون الزيارة مفاجأة سارة لهم.

يأتي ذلك بعد أن انتهى توم من تصوير مشاهد فيلمه القادم المهمة المستحيلة 7 أخيرًا بعد سلسلة من التأخيرات ووسط مزاعم أن النجم انفجر في وجوه الطاقم لخرقهم قواعد التباعد الاجتماعي أثناء التصوير.

وقررت الشركة المنتجه لفيلم “Mission Impossibl 7” للنجم توم كروز، طرحه إلكترونيا في 3 يناير 2022 حيث سيكون الجزء الوحيد ضمن السلسلة الذى سيعرض بهذا الشكل.

ومن المقرر طرح Mission: Impossible 7 في دور العرض 19 نوفمبر المقبل، والذي سيظهر لأول مرة علي منصة Paramount + بعد 45 يومًا من عرضه على الشاشة الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك، ستعثر أفلام MGM، بما في ذلك فيلم جيمس بوند القادم No Time to Die، على بث مباشر على Paramount + بفضل صفقة توسعة جديدة مع Epix المملوكة لشركة MGM، والتي سيتيح الخدمة الجديدة وهي الحصول على إجمالي 2500 فيلم عند الإطلاق ، بما في ذلك 700.