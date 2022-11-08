توقيع اتفاقية ضخمة لطاقة الرياح بين مصر والامارات

المستقلة/- وقعت الإمارات ومصر، الثلاثاء، اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بطاقة 10 جيغاواط في مصر، على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر.

وذكرت وكالة انباء الإمارات أن محطة طاقة الرياح البرية ستوفر لمصر “نحو 5 مليار دولار أميركي من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل”.

وعند اكتمالها، ستنتج المحطة “47,790 جيغاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وستسهم في تفادي انبعاث 23,8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر”، بحسب الوكالة.

وشهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي توقيع الاتفاقية.

وقال الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات على حسابه على تويتر إنه ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي شهدا يوم الثلاثاء توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 جيغاواط.

ويتوقع أن تنتج المحطة حوالي 48 ألف جيغاواط ساعة من الطاقة المتجددة سنويا، وستقلل من نسبة انبعاثات تتراوح نحو 24 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في مصر.

وتستضيف دولة الإمارات قمة كوب28 العام المقبل في مدينة إكسبو بدبي، وستجري عملية تقييم لمدى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 الذي استهدف تقليص الاحتباس الحراري في حدود زيادة تبلغ 1.5 درجة مئوية فقط فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.

وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن بلاده كانت من أوائل دول الخليج التي أعلنت عن خطة لحيادية الكربون بحلول عام 2050 ووقعت الأسبوع الماضي اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة بهدف إضافة 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم بحلول عام 2035.