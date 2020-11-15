توقيع أكبر اتفاقية تجارية في العالم رسميا

المستقلة /- شهد العالم اليوم الأحد ميلاد أكبر تجمع تجاري في التاريخ يضم نحو 15 دولة من آسيا.

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك إن دول آسيا والمحيط الهادئ وقعوا اليوم الأحد على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم في قمة افتراضية تستضيفها هانوي.

وأوضح فوك للقادة الإقليميين ورجال الأعمال في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن “توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هو إجراء ملموس يُظهر التصميم على التعاون والاندماج في المنطقة”.

وتغطي الاتفاقية المسماة “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” 2.2 مليار شخص و 29% من الناتج الاقتصادي العالمي.

الاتفاقية، جرى التفاوض عليها منذ عام 2013، وتضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان وهي فيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي – إلى جانب أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية التي تعرف بأنها دول شريكة للآسيان .