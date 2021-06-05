توقف تصوير Mission Impossible 7 بعد خضوع توم كروز للعزل الصحي

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت شركة “باراماونت بيكتشرز” الأميركية عن توقف تصوير الجزء الجديد من فيلم “Mission Impossible 7″، وذلك بشكلٍ مؤقتاً، بعد انتشار فيروس كورونا بين أعضاء الفريق.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: “أوقفنا عملية إنتاج الجزء السابع مؤقتاً حتى يوم 14 يونيو، بعدما جاءت نتائج اختبار فيروس كورونا إيجابية، ونحن نتبع جميع بروتوكولات السلامة وسنُواصل مراقبة الوضع”.

وفقاً لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، يخضع النجم العالمي توم كروز بطل الفيلم، إلى العزل حالياً، ولم يُكشف ما إذا كان قد أُصيب بعدوى الفيروس، أم يتخذ الإجراءات الاحترازية فقط.

وكشفت تقارير عن إصابة حوالي 14 من طاقم عمل الفيلم بالفيروس، بعد تصوير أحد المشاهد في ملهى ليلي، وخضوعهم للعزل الصحي.

وجدير بالذكر توقف التصوير بسبب الجائحة العام الماضي؛ إذ استؤنف التصوير العام الماضي في دول من بينها النرويج وإيطاليا وبريطانيا، وتم تسريب تسجيل صوتي لتوم كروز في ديسمبر الماضي، وهو يصرخ في بعض أفراد طاقم الفيلم بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.