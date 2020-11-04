توقع ارتفاع الأسهم الأوربية متأثرة بنتائج الانتخابات الامريكية

المستقلة/- أمل نبيل / من المتوقع أن ترتفع الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء حيث يراقب المستثمرون حول العالم عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب موقع سي ان بي سي، من المتوقع أن يرتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 58 نقطة عند 5.8333، وأن يقفز مؤشر داكس الألماني بنحو 142 نقطة وصولا إلى مستوى 12.222، وأن يرتفع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 58 نقطة إلى مستوى 4.863 .

وبدأت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الأمريكية في الظهور حيث تم إغلاق معظم صناديق الاقتراع في جميع الولايات ، باستثناء ولاية الاسكا.

ومن المرجح أن يفوز الرئيس دونالد ترامب بولاية أوهايو ويتقدم في فلوريدا ، بينما يتقدم نائب الرئيس السابق جو بايدن في ولاية أريزونا .