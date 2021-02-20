توقعات بنمو اقتصاد العراق بنسبة 3.6%

المستقلة/-توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد ، الاقتصادية العالمية أن تتصدر مصر معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث من المتوقع أن يسجل معدل النمو 5.5%.

كما توقعت المؤسسة أن يسجل معدل النمو في العراق 3.6% مقارنة بـ1.7%، و3.5% بتركيا في كلا العامين، و3.4% مقارنة بـ 2.5% في الكويت، و3.3% مقارنة 2.1% في قطر، و2.7% مقارنة بـ1.9% في السعودية، و2.6% في عمان مقارنة بعدم تحقيقها نمواً عام 2021

بينما من المتوقع أن يسجل معدل النمو في باكستان 4% عام 2021/2022 مقارنة بعدم تحقيقها نموا عام 2020/2021استكمل التقرير عرض معدلات النمو المتوقعة لعام 2022 مقارنة بـ2021، حيث متوقع أن يسجل معدل النمو في الإمارات 2.5% مقارنة بـ 1.9%، و2.5% مقارنة 1.8% في البحرين، و1.5% مقارنة بـ 2.3% في الأردن، بينما من المتوقع أن تسجل لبنان انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% عام 2022 مقارنة بـ 10% عام 2021.

وبالنسبة لأبرز تعليقات ستاندرد تشارترد، فقد أشار التقرير إلى توقعها بأن يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموًا في المنطقة عام 2021، بالإضافة إلى توقعها بعودة معدل نمو الاقتصاد المصري لمعدلات ما قبل جائحة كورونا بحلول العام المالي 2022، متقدمًا على معظم اقتصادات المنطقة.

في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن مصر تعد من الدول القليلة المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لم تعان من اختلالات غير معالجة في الاقتصاد الكلي خلال أزمة كورونا، وذلك وفقاً لستاندرد تشارترد.