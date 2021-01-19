توقعات بتباطوء الطلب على النفط العالمي خلال 2021

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المستقلة/-” من المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط العالمي في 2021، بالتزامن مع زيادة إصابات “كورونا” وإعادة تطبيق قيود الإغلاق ما يحد من حركة التنقل.. بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت الوكالة في بيان على موقعها إلى أن الطلب على الخام تهاوى بمقدار 8.8 مليون برميل يوميًا في 2020.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2021 بنحو 0.3 مليون برميل يوميًا إلى 5.5 مليون برميل يوميًا وسط توقعات بأن يُسجل 96.6 مليون برميل يوميًا.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام هامشيًا خلال الربع الأول من العام الجاري في أعقاب خطط حكومية أكثر صرامة لفرض القيود على السفر، لذلك خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا إلى 94.1 مليون برميل يوميًا في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

 

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