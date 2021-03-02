توقعات إيجابية لسوق النفط..ومطالب بزيادة الإنتاج خلال أبريل

المستقلة/-قال الأمين العام لمنظمة “أوبك” إن توقعات سوق النفط إيجابية بشكل عام، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين التي سادت العام الماضي تتراجع.

وأضاف محمد باركيندو في تصريحات عبر “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن التطورات الاقتصادية العالمية الإيجابية والطلب المرن في آسيا أمران مشجعان.

وتحدث باركيندو على هامش اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأعضاء “أوبك”.

وأشار باركيندو إلى أن الأمر بالنسبة لسوق النفط يبدو جيدًا، في إشارة إلى أحدث توازن بين العرض والطلب لعام 2021.

وتعقد “أوبك+” اجتماعًا يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بزيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا.

وفي سياق منفصل..دعت الهند “أوبك+” لزيادة إنتاج النفط اعتبارًا من أبريل/نيسان حيث يجتمع التحالف هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات المستقبلية.

وقال “تارون كابور” سكرتير وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية للصحفيين في موسكو، اليوم الثلاثاء: “التخفيضات المصطنعة للإبقاء على ارتفاع أسعار النفط ليست شيئًا ندعمه”، بحسب وكالة “بلومبرج”.

وتخشى الهند من أن ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ بداية الجائحة قد يضر بتعافي الاقتصاد العالمي.

ويواصل تحالف “أوبك+” الذي يضم 23 دولة خفض الإنتاج بما يزيد قليلاً عن 7 ملايين برميل يومياً، حوالي 7 بالمائة من الإمدادات العالمية، ويوم الخميس سيقرر ما إذا كان سيتم زيادة الإمدادات بنحو 500 ألف برميل يومياً.

بالإضافة إلى ذلك، سوف توضح السعودية ما إذا كانت التخفيضات الطوعية بنحو مليون برميل في فبراير/شباط، ومارس/آذار، سيتم التخلي عنها.