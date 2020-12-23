تورط 6 مشاهير فى قضية غسل الأموال في الكويت

المستقلة/ منى شعلان/ حملت قضية “غسل أموال المشاهير في الكويت” تطورات جديدة ، بعد تحقيقات موسعة استغرقت أشهر ، على خليفة تورط عدد من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت في غسل مئات الملايين من الدولارات.

حيث واصلت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق في قضايا شبهة غسل الأموال المتهم فيها بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وشركات، حيث ورد عدد من التقارير الحاسمة إلى النيابة العامة، وبانتظار التقرير النهائي عن مصدر هذه الأموال، والذي سيتضمن تورط بعض منهم في تعاملات مالية مشبوهة مع أطراف معروفة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر مطلع تورط 6 مشاهير حتى الآن وبالأدلة القطعية من خلال التقارير والمستندات المقدمة ضدهم، ومن المتوقع أن تجري إحالتهم لمحكمة الجنايات في يناير المقبل.

وقال المصدر إن مرافعة النيابة العامة أمام محكمة الجنايات ضد المشاهير الـ6 أمر وارد وقيد الدراسة، حيث إن النيابة في تاريخها لم تترافع إلا في أكثر من 8 قضايا اعتبرتها تاريخية، وقد تنضم قضايا غسل الأموال لهؤلاء المشاهير الـ6 إلى هذه القضايا، باعتبار أنها تمس سمعة الكويت الدولية، مما يدفع النيابة لاتخاذ موقف تاريخي للترافع ضدهم.

وأوضح المصدر أن تقرير بوتيكات الذي ينظر الآن أمام “لجنة الخبراء” لا يخص باقي المتهمين المشاهير، لأن كلا منهم أسندت إليه اتهامات منفردة. وقد ثبت تورط بعض من المتهمين الـ6 في قضايا “غسل أموال”مع أطراف أخرى، وختم المصدر بتأكيد أن قرار تجميد الأرصدة سيبقى سارياً حتى تتم تبرئة المتهمين أو إدانتهم.