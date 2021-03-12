توجيه عاجل من وزير الصحة السعودى للمواطنين للوقاية من كورونا

توجيه عاجل من وزير الصحة السعودى للمواطنين للوقاية من كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربعة، اليوم الجمعة، أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بكورونا، بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، كما أظهرت مأمونية كبيرة.

وقال وزير الصحة عبر حسابه على تويتر “أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير”.

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء، أجازت استخدام لقاحي “فايزر” و”أسترازينيكا”، في مراكز التطعيم بمختلف مناطق المملكة.

وقالت وزارة الصحة إن لقاح فيروس كورونا يخفض معدل الوفيات بشكل كبير جدًا يصل إلى 84%.

وذكر حساب “عش بصحة” (التابع للوزارة عبر تويتر)، أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%.

يتحقق هذا بعد 14 إلى 20 يومًا من تلقي اللقاح، ويصل لنسبة 84% بعد 21 إلى 27 يومًا من تلقي اللقاح.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدة إمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة.