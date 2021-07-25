توجيه عاجل من الأزهر على خلفية الفيضانات في دول العالم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ على خلفية الفيضانات التي أودت بحياة المئات وشردت آلاف الآخرين في العالم، وجه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، دعوة إلى مكافحة مخاطر التغير المناخي.

ونشر أحمد الطيب على حسابه في “فيسبوك” دعوة باللغتين العربية والإنجليزية قائلا: “إن ما تشهده بعض دول العالم من فيضانات أودت بحياة المئات وشردت آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عددٍ من المناطق، هو ناقوس خطر يؤكد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخي، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي”.

وتتعرض ألمانيا وبلجيكا والصين، إلى فيضانات وأمطار شديدة أدت إلى مقتل وفقدان وتشريد الآلاف من المواطنين.

 

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