توجيه حكومي صارم لجميع الأردنيين والمقيمين

المستقلة /- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد، أن الأردن أمام مرحلة حساسة تشهد تسارعا بانتشار الوباء وقد تضطرنا للعودة إلى الإجراءات المشددة، مضيفًا أن انتشار السلالة الجديدة يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية مشددة.

من جهتها، حذرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، من أن الانتشار الواسع للفيروسات قد يؤدي إلى ظهور طفرات جديدة.

وأكدت أنه وللحد من ظهور هذه الطفرات يجب الحد من انتشارها، من خلال؛ الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين بانتظام.

ودعت المديرية إلى التسجيل عبر المنصة الخاصة بتلقي لقاح كورونا، وذلك في إشارة إلى أن تلقي اللقاح يعد أحد طرق الحد من انتشار الفيروس وطفراته.

يأتي ذلك في ظل تضاعف نسبة الفحوصات الايجابية لتصل لنحو 12%، السبت، وبحسب موجز كورونا يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (21077) حالة، منها (947) حالة مؤكّدة تتلقى العلاج في المستشفيات، بعد إدخال (195) حالة، ومغادرة (96) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (734) بنسبة إشغال (18%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (187) بنسبة إشغال (21%).

فيما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (75) بنسبة إشغال (8%).

 

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