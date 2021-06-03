توجيهات ملكية بنقل فتاتين من غزة للعلاج فى الأردن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تلبية للتوجيهات الملكية، بدأت اليوم الخميس إجراءات نقل فتاتين من قطاع غزة للعلاج في الأردن، بعد إصابتهما خلال القصف الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني وجه الشهر الماضي بنقل المصابين في غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات المملكة.

وهاتف الملك الأردني، رئيس بعثة التعزيز للمستشفى الميداني الأردني “غزة/ 66” للاطمئنان على أوضاع المستشفى واحتياجاته، وعلى الفلسطينيين المصابين في القطاع الذين يتلقون العلاج فيه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

احتجاجات بمدخل أكبر ميناءين للنفط فى ليبيا..صور

اخر الاخبار

الجزائر ترفض التطبيع مع اسرائيل

اخر الاخبار

الحكومة المصرية ترد على خصخصة المرافق العامة للدولة

اخر الاخبار

قبل طرحها رسميا.. كيا تنشر صوراً للجيل الجديد من سبورتاج

اخبار العراق

ألعاب الانترنت مصيدة جديدة لسرقة الأطفال والمراهقين

اخبار العراق

موظف يبتز مواطنين بواسطة العقارات

اخبار العراق

جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2020 ,2021

اخبار العراق

جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2020 ,2021

اخر الاخبار

مايكروسوفت تطرح نسخة جديدة من برنامج التشغيل “ويندوز” في 24 يونيو الجاري

الاخبار

اليوم تستانف التصفيات المزدوجة لكاس العالم و كاس اسيا 2023

اخر الاخبار

جائزة زايد للاستدامة توسع انتشارها العالمي

الاخبار

خام البصرة الخفيف يتجاوز 71 دولار بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية

الاخبار

الاردن يستلم شحنة جديدة من لقاح “أسترازينيكا”

اخبار العراق

النزاهة تكشف عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين في قضيَّة مطار النجف

اخبار العراق

بريطانيا : الميليشيات تقوض سيادة القانون ورغبة الشعب العراقي في السلام

اخبار العراق

السفارة الصينية : تشغيل محطة كهرباء في البصرة ضمن مشروع الحزام والطريق

اخر الاخبار

بي إم دبليو تكشف عن أحدث تصميم لسيارات iX