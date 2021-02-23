تنكيس العلم الامريكي في جميع البلاد لهذا السبب

المستقلة /- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحداد على ضحايا جائحة فيروس كورونا، الذين تجاوز عددهم الـ 500 ألف، وأمر بتنكيس علم البلاد من المباني الحكومية لمدة 5 أيام حتى غروب شمس يوم الجمعة.

ودعا بايدن في خطاب حزين في البيت الأبيض، الأمريكيين إلى الوحدة للتغلب على الوباء، قائلا: “يجب أن نحارب هذا (الوباء) معا كشعب واحد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة هذا الفيروس”.

هذا وقد بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، 500201 حالة وفاة، بحسب الأرقام والإحصاءات الصادرة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها حوالي 20% من إجمالي وفيات كورونا في العالم، وبلغ فيها إجمالي الإصابات بالفيروس 111.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

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