تنفيذ (40)مذكرة اعتقال وضبط اسلحة في ميسان خلال ال 24 ساعة الماضية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..اعلنت مديرية شرطة ميسان اليوم الخميس عن  اعتقال(40) مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة.

وقالت المديرية في بيان  ان بين المعتقلين (6) متهمين بالارهاب، مشيرة  الى ضبط بندقية نوع كلاشينكوف عدد (7) وبندقية صيد عدد(2) وسلاح نوع ،BKC عدد (1) وسلاح نوع قاذفة RBG7 عدد (1) وصاروخ قاذفة عدد(4) ورشاش احادية 12ملم عدد (1) وبندقية GCعدد (1) ومخازن كلاشينكوف عدد (9)

واوضحت  بأن عمليات القبض على المطلوبين وضبط الاسلحة جرت في غضون الـ٢٤ساعة الماضية من خلال ممارسات امنية نفذتها مفارزها من مديريات الأقسام التحقيقية بمختلف قواطع المسؤولية بالاشتراك افواج طوارئ الشرطة والاجهزة الاستخبارية ،

وأكدت إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كافة وتوقيفهم أُصولياً واحالة الأسلحة الى الجهات المختصة .

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