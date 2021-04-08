تنفيذ هجوم بريطاني على تنظيم داعش في العراق الشهر الماضي

المستقلة /- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الخميس، تنفيذ عدة ضربات جوية استهدفت تنظيم داعش في شمال العراق الشهر الماضي في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت 10 أيام.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية.

واتخذ قرار الهجوم في 22 مارس عندما تم التأكد من تمركز قوات لتنظيم داعش في شبكة من الكهوف في جبال مخمور. ونفذت ثلاث مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون هجوما باستخدام صواريخ ستورم شادو.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: ”تواصل القوات المسلحة البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين وقوات التحالف اجتثاث متشددي داعش من المناطق التي يختبئون بها“.

وأضاف: ”المملكة المتحدة ملتزمة بهزيمة داعش. هذه العملية ستمنع التنظيم وأيدلوجيته السامة من استعادة موطئ قدم له في العراق وتقلص قدرته على تنسيق هجمات في أنحاء العالم“.

وقالت وزارة الدفاع إنه في إطار عملية منفصلة في الرابع من أبريل نجحت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مسلحة بصواريخ هيلفاير في استهداف مجموعة صغيرة من عناصر تنظيم داعش في شمال سوريا على بعد حوالي 80 كيلومترا غربي الحسكة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

استطلاع : 61 % من الأمريكيين لديهم زيادة في الوزن منذ تفشي كورونا

اخبار العراق

العقابي : القطاع الخاص يعاني بسبب تخبط الحكومة في سياستها الاقتصادية

اخر الاخبار

أصغر دولة في العالم.. يعيش بها 5 أشخاص فقط ومعروضة للبيع!

الاخبار

الرافدين يقرر خفض مقدمة شراء شقق بسماية السكني إلى 10%

اخر الاخبار

الخليل : استشهاد مسنة فلسطينية دهسا

اخر الاخبار

ميشال عون : من يسرق أموال الناس يسرق وطنًا

اخر الاخبار

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

اخر الاخبار

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

اخر الاخبار

في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة .. تركيا تسجل 276 وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة كورونا

اخر الاخبار

تنفيذ هجوم بريطاني على تنظيم داعش في العراق الشهر الماضي

اخر الاخبار

بميزات الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل جديدة حول ساعة “Huawei Watch 3”

اخبار العراق

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

التربية النيابية : نستبعد العودة عن قرار تعاقد المحاضرين

اخر الاخبار

بعد قرابة 30 عاما على توقف انجازه .. اكمال انشاء سد مكحول في محافظة صلاح الدين

اخر الاخبار

بالتزامن مع ايقاف التعليم الالكتروني .. التربية: لا عطلة لنصف السنة

اخر الاخبار

لمدّ جسور التعاون وبناء الثقة مع الدول الشقيقة.. ابو الغيط في العراق الاسبوع المقبل

اخر الاخبار

الكاظمي : شعبنا يستحق عيش السلم لا الصراعات والمغامرات