تنفيذ مشروع طريق الحج البري الذي يربط النجف بالسعودية

المستقلة / – انطلقت في محافظة النجف الاشرف المرحلة الأولى من مشروع طريق الحج البري، الذي يربط المحافظة بالمملكة العربية السعودية.

وقال محافظ النجف، لؤي الياسري في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة: ان مشروع طريق الحج البري يتضمن تعبيد شارع بطول 239 كم، اضافة الى انشاء منافذ حدودية ومناطق للتبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية عن طريق محافظة النجف.

واشار الى ان المشروع له آثار اقتصادية إيجابية في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية، اضافة الى انه سينعش الحالة الاقتصادية لعشرات القرى التي يمر بها هذا الطريق، موضحا ان المرحلة الأولى للمشروع التي بدأ العمل بها تتضمن تعبيد 20 كم من الشارع مع انشاء مجسر في «وادي حسب» بطول 288 مترا.