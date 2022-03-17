تنفيذ حكم الإعدام بسعودي قتل بناته الثلاثة نحرا

المستقلة /- نفذت السلطات السعودية المختصة حكم الإعدام على مواطن أقدم على نحر بناته الثلاثة ومحاولة قتل زوجته النيجيرية، وفقا لما ذكرت صحيفة عكاظ المحلية، الخميس.

وكان مواطن يدعى بندر الزهراني، 33 عاما، قد أقدم عى ذبح بناته الثلاثة، البالغ أعمارهن سنتين و4 سنوات و6 سنوات، في حي الروضة بمدينة مكة.

وأوضحت “عكاظ” أن جيران ذلك المواطن تنبهوا إلى أصوات صراخ واستغاثة، فسارعوا إلى المنزل لنجدة الزوجة التي لم تكف من الصراخ وطلب العون.

وقال الجيران أن الزوج الغاضب كان قريباً من الإجهاز على شريكة حياته، لكنها نجت من الموت.

و وأوضح بيان الداخلية أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وأدانته المحكمة.

والسبت، نفذت السعودية حكم الإعدام في 81 مدانا، وهو ما أدانته منظمات حقوقية، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه.

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