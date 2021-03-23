تكريم ليفاندوفسكي بوسام رفيع المستوى في بولندا

المستقلة/- منح الرئيس البولندي أندريه دودا، النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بلاده وبايرن ميونخ الألماني وسام “بولونيا ريستيتوتا”، الذي يعد واحدا من أرفع الأوسمة شأنا في بولندا.

وجرى تكريم ليفاندوفسكي، المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، على إنجازاته في كرة القدم والترويج لبولندا في الخارج.

وفي حفل أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو، وصف الرئيس البولندي النجم ليفاندوفسكي بأنه “بطل رياضي وطني” وأشاد بالعمل الجاد الذي يقدمه كلاعب كرة قدم.

وأكد ليفاندوفسكي على الدور الذي يلعبه زملاؤه والمدربون وكذلك عائلته وأصدقائه، مؤكدا تركيزه على التحديات المقبلة.

وقاد ليفاندوفسكي البالغ 32 عاما بايرن ميونخ للتتويج بسداسية تاريخية في الموسم الماضي، وهي دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محليا بالإضافة إلى مونديال الأندية.

وأصبح بايرن ثاني فريق في عالم الساحرة المستديرة يحقق هذا الإنجاز بعد برشلونة الإسباني عام 2009.

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