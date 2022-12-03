تقرير .. لقاح جديد ضد فيروس كورونا ومتغيراته يظهر الأيام المقبلة

المستقلة/- نشرت جريدة “medicalxpress”، أحدث نتائج الأبحاث التي تشير إلى أن الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح ضد SARS-CoV-2 موجهة في الغالب ضد أحد المجالين الرئيسيين لآلية دخول الفيروس.

بالإضافة إلى ذلك ، يقومون بفحص عينات من الأشخاص الذين لديهم تاريخ من العدوى والتطعيم، كما بحثوا عن بلازما نقاهة مأخوذة من أشخاص أصيبوا بفيروس كوفيد -19 قبل يناير 2021، عندما بدأت برامج التطعيم.

ونُشرت نتائجهم في مجلة Science Immunology في 10 نوفمبر، وتحدد الورقة البحثية التي تحمل عنوان SARS-CoV-2 spike، نشاط تحييد البلازما الناتج عن مجموعة واسعة من اللقاحات البشرية.

داخل مجهر إلكتروني يعمل بالتبريد في جامعة واشنطن حيث تُجرى دراسات على الهياكل الجزيئية لبروتينات ارتفاع فيروس كورونا. النهج هو نوع من المجهر الإلكتروني للإرسال لعرض العينات في درجات الحرارة المبردة. الائتمان: UW Medicine لاحظ العلماء وجود علاقة قوية بين النشاط المثبط للفيروس في المختبر للبلازما المشاركة وحجم استجابات الجسم المضاد ضد شكل التفرغ لبروتين السنبلة. كان هذا صحيحًا بالنسبة لجميع اللقاحات التي تم تقييمها والأجسام المضادة التي أحدثتها العدوى السابقة.

كتب الباحثون: “لقد لاحظنا وجود علاقة إيجابية مماثلة بين نشاط تحييد الجسم المضاد واستجابات الجسم المضاد الرابطة S1، مما يشير إلى الدور الرئيسي للأجسام المضادة الموجهة S1 لتحييد SARS-CoV-2”. S1 هي وحدة بروتين سبايك تشارك في تفاعل مستقبل الخلية المضيفة ، وهو الجزء الأول من الهجوم الفيروسي على الخلية.

وجد الباحثون أيضًا أن تحييد عينات بلازما الأجسام المضادة تتوافق أيضًا مع وجود الأجسام المضادة التي استهدفت على وجه التحديد مجالين في وحدة بروتين سبايك S1. أشارت الدراسات السابقة إلى أن هذين المجالين ، المسمى NTD وRBD، كانا الهدفين الرئيسيين لتحييد استجابات الأجسام المضادة أثناء العدوى أو بعد التطعيم.